Alashkert, HJK Helsínquia, Rapid Viena, Mura, Galatasaray e Celtic garantiram, esta quinta-feira, as seis últimas vagas no play-off da Liga Europa, fase na qual ficam assim definidos os dez jogos.

Na terça-feira, Slovan Bratislava e Omonia já tinham garantido vaga, ao deixarem para traz, respetivamente, o Lincoln Red Imps e o Flora, na terceira pré-eliminatória.

No play-off, caíram também, na terça-feira, seis derrotados na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, um deles o Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, mas também Rangers, Legia Varsóvia, Cluj, Sparta Praga e Estrela Vermelha.

O QUADRO DE JOGOS DO PLAY-OFF:

Caminho principal:

Celtic-AZ Alkmaar

Rapid Viena-Zorya

Randers-Galatasaray

Caminho dos campeões:

Estrela Vermelha-Cluj

Fenerbahçe-HJK Helsínquia

Mura-Sturm Graz

Slavia Praga-Legia Varsóvia

Olympiakos-Slovan Bratislava

Omonia-Antuérpia

Rangers-Alashkert

Os jogos da primeira mão são a 17 e 19 de agosto e a segunda mão dia 26. Os dez vencedores do play-off apuram-se para a fase de grupos, na qual já estão 16 equipas, entre elas o Sporting de Braga. Também já estão apuradas Genk (Bélgica), Sparta Praga (República Checa), Midtjylland (Dinamarca), Real Sociedad e Betis (Espanha), Leicester e West Ham (Inglaterra), Lyon e Marselha (França), Eintracht Frankfurt e Bayer Leverkusen (Alemanha), Nápoles e Lazio (Itália) e Lokomotiv Moscovo e Spartak Moscovo (Rússia). Os dez clubes que perderem no play-off vão para a fase de grupos da Liga Conferência.

Os outros seis apurados para a fase de grupos vão surgir dos quatro derrotados no caminho dos campeões do play-off da Liga dos Campeões, mais dois derrotados do caminho dos não campeões (onde está o Benfica) da Liga dos Campeões.

RESULTADOS DESTA NOITE DA 3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA:

Alashkert-Kairat, 3-2 após prolongamento (3-2 no total)

HJK Helsínquia-Neftci, 3-0 (5-2 no total)

Anorthosis-Rapid Viena, 2-1 (2-4 no total)

Zalgiris-Mura, 0-1 (0-1 no total)

St. Johnstone-Galatasaray, 2-4 (3-5 no total)

Celtic-Jablonec, 3-0 (7-2 no total)

Resta dizer que Kairat, Neftci, Anorthosis, Zalgiris, St. Johnstone e Jablonec, eliminados, vão jogar agora o play-off da Liga Conferência.