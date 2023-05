O AZ Alkmaar pediu esta sexta-feira «sinceras desculpas» ao West Ham, pelos incidentes ocorridos na quinta-feira, após o jogo que apurou a equipa inglesa para a final da Liga Conferência.

Depois do apito final, vários adeptos radicais do clube neerlandês invadiram a bancada central e atacaram familiares dos futebolistas dos hammers, o que obrigou a intervenção dos seguranças presentes no local.

Em comunicado, o AZ reconhece que a situação «ultrapassa todos os limites» e, além de pedir desculpa ao West Ham, pede também desculpa aos próprios adeptos, os quais foram prejudicados por terceiros.

«Nos próximos dias, o AZ, juntamente com a polícia, o Ministério Público e a autarquia da cidade de Alkmaar, avaliará exatamente o que aconteceu, como pôde acontecer e o que é preciso fazer para evitar que se repita. Ficou claro que existem coisas que precisam de ser melhoradas», lê-se, na nota.

«O AZ é um clube civilizado, em que o espírito desportivo e as regras e valores são primordiais. O clube fará todos os possíveis, juntamente com as autoridades envolvidas, para identificar essas pessoas e tomar as medidas cabíveis. Quando toda a gente esperava por um jogo histórico europeu, este transformou-se numa noite negra devido aos acontecimentos ocorridos após o apito final do árbitro. Uma noite para refletir, com vergonha. Não pelo jogo em si, mas pelo comportamento de alguns, aos quais nos recusamos referir ou tratar como adeptos», escreveu ainda o clube.