O Lech goleou o Dínamo Batumi na tarde desta quinta-feira, por 5-0, em jogo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA, em jogo disputado em Poznan, na Polónia.

A equipa polaca inaugurou o marcador por Skoras, aos dez minutos, num golo com assistência do português Pedro Rebocho. Aos 24 minutos, João Amaral fez o primeiro dos seus dois golos na partida, aumentando para 2-0. Ainda na primeira parte, Skoras fez o 3-0 (33m).

Na segunda parte, João Amaral não ficou atrás do colega de equipa e bisou para o 4-0, ao minuto 66. Já em cima do apito final, no quarto minuto de compensação, o português Afonso Sousa assistiu Ishak para o 5-0.

O Lech teve três portugueses no onze inicial: além de Rebocho e Amaral, Joel Pereira. Já Afonso Sousa entrou aos 80 minutos.

Os polacos deslocam-se à Geórgia dentro de uma semana, para o jogo da segunda mão.

O 4-0, apontado por João Amaral: