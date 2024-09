A noite de Liga das Nações não se fez só do Portugal-Croácia. Houve muito mais futebol além da vitória dos comandados de Roberto Martínez, com alguns atletas que atuam em Portugal em ação.

A Dinamarca de Alexander Bah (Benfica) e Morten Hjulmand (Sporting) venceu a Suíça, por 2-0, num jogo marcado por duas expulsões do lado perdedor. Os golos dos nórdicos foram obtidos por Dorgu (estreante) e o capitão Hojbjerg. Elvedi e Xhaka foram viram o cartão vermelho.

No outro jogo do Grupo A4, a Espanha empatou a zero com a Sérvia, nos Balcãs, no primeiro jogo após a consagração como campeão da Europa. Foi um jogo controlado por nuestros hermanos, mas com o guarda-redes Rajkovic em grande nível do outro lado.

Na Liga C, Robert Bozenik, do Boavista, foi titular na vitória da Eslováquia sobre a Estónia. O único golo do jogo foi marcado por Tomas Suslov. A Bielorrússia e a Bulgária não foram além de um nulo, sendo que a Irlanda do Norte venceu o Luxemburgo por 2-0, com Leandro Barreiro (Benfica) a titular.