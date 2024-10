A Dinamarca, até aqui líder do Grupo A4 da Liga das Nações, perdeu com a Espanha este sábado, por 1-0, num jogo disputado em Murcia.

Com Bah, lateral do Benfica, e Morten Hjulmand, médio do Sporting, de início, os nórdicos sentiram dificuldades em contrariar o domínio espanhol. Aos 23 minutos, Hjulmand viu cartão amarelo, o segundo na prova, que o deixa de fora do próximo jogo, com a Suíça.

O único golo da partida surgiu já na reta final, aos 79 minutos, por intermédio de Martin Zubimendi, na sequência de um remate de fora da área, com responsabilidades para Kasper Schmeichel.

Graças a este resultado, a seleção espanhola, que contou com Porro e Grimaldo a titulares, salta para a liderança do grupo, com sete pontos. A atual campeã europeia tem mais um ponto do que a Dinamarca, enquanto a Sérvia, que venceu a Suíça (2-0), segue no terceiro lugar, com quatro. Já os suíços, ainda não conquistaram qualquer ponto.

Refira-se que esta foi a primeira vez que a Dinamarca não venceu nesta edição da Liga das Nações, ou seja, Portugal mantém-se como a única equipa cem por cento vitoriosa.