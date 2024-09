Na ressaca do Euro 2024, a França (que eliminou Portugal nos quartos-de-final), perdeu em casa com a Itália, (1-3), nesta sexta-feira. Um resultado que traduziu uma reviravolta no marcador, após uma entrada em falso no jogo por parte dos transalpinos.

É que, aos 14 segundos, Giovanni Di Lorenzo perdeu a bola em zona proibida e deixou que Bradley Barcola se estreasse a marcar pelos gauleses, num bom remate.

Ainda assim, a Itália não baixou os braços e mostrou o porquê de ter sido campeã europeia em 2021. Empatou o jogo com um grande golo de Federico Dimarco, numa combinação com Sandro Tonali - que regressou da suspensão de oito meses, por doping - e rematou um volley, de primeira, perfeito.

Depois disso, a abrir a segunda parte, Davide Frattesi pôs a Itália na frente na sequência de um contra-ataque rápido, com assistêncio de Mauro Retegui. Aos 74', Raspadori beneficiou de um 'buraco na defesa gaulesa para fazer o 1-3 final, na cara de Maignan.

Mais um jogo em que Kylian Mbappé, capitão de França, esteve apagado no regresso ao Parque dos Príncipes. Assim, a Itália, que fez história ao vencer pela primeira vez em solo francês nos últimos 70 anos (o último triunfo na visita a França tinha sido em 1954) soma os primeiros três pontos no Grupo A2, os mesmos que a Bélgica.

A seleção belga jogou à mesma hora diante de Israel, em casa. Foi uma vitória fácil sobre os homens do Médio Oriente, por 3-1. Kevin De Bruyne, capitão, bisou na partida, com um golo de grande penalidade. Tielemans completou e Castagne marcou na própria baliza.

Dean David, de Israel, teve um golo anulado nos descontos. Por fim, destaque para Zeno Debast, jovem defesa do Sporting que foi utilizado na segunda parte, entrando aos 64 minutos.