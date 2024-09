Os 'jovens turcos' do Benfica começaram a sua caminhada na nova edição da Liga das Nações com um empate a zeros, no País de Gales. Orkun Kökçü e Kerem Aktürkoglu deslocaram-se até ao Reino Unido e participaram no encontro.

O primeiro jogou atrás do ponta-de-lança e não teve um grande desempenho, sendo substituído aos 64 minutos, por Çalhanoglu. Pior só mesmo o avançado Yilmaz, que foi expulso aos 62'. Já a mais recente contratação do Benfica entrou aos 77 minutos, sem grande efeito no desenrolar da partida.

Noutro encontro da Liga B, a Noruega de Erling Haaland viajou milhares de quilómetros até ao Cazaquistão, para também averbar um nulo. Haaland pouco apareceu e, apesar do grande domínio nórdico, o resultado não se alterou. Odegaard foi o homem-do-jogo.

Outro dos avançados da moda teve mais sorte. Benjamin Sesko marcou pela Eslovénia, de grande penalidade, na receção à Áustria. Neste encontro, também da Liga B, o médio do Bayern Munique Konrad Laimer viria a consumar o empate logo aos 28 minutos. O placard ficou em 1-1.

Por fim, no último encontro da Liga B, a Islândia destoou dos restantes e conseguiu os três pontos. Ganhou por 2-0 à formação do Montenegro, em Reiquejavique. Oskarsson e Thorsteinsson marcaram os golos, com a Islândia a liderar o Grupo B1.

Por fim, na Liga C, a Roménia venceu sem apelo nem agravo o Kosovo, nos Balcãs (0-3). Os kosovares ficaram fragilizados pela expulsão de Vojvoda. Também o Chipre arrecadou três pontos ao vencer a Lituânia (0-1).