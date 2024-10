Com Orkun Kökcü e Kerem Aktürkoglu de início, a Turquia venceu na receção ao Montenegro, por 1-0, na terceira jornada do Grupo B4 da Liga das Nações.

Kökcü cumpriu os 90 minutos, enquanto o colega do Benfica foi substituído aos 68, por Kenan Yildiz. O avançado da Juventus, logo no minuto seguinte, assistiu Irfan Can Kahveci para o único golo do encontro.

Ainda antes disso, Kökcü tinha enviado uma bola ao ferro, na sequência de um remate de fora da área.

Com este resultado, a Turquia passa a liderar o grupo de forma isolada, com sete pontos, mais dois do que o País de Gales, que é segundo classificado e empatou a dois golos com a Islândia. Os islandeses seguem com quatro pontos, enquanto Montenegro ainda não amealhou nenhum.

Outro dos benfiquistas em ação esta sexta-feira foi o guarda-redes Anatoliy Trubin.

O guarda-redes de 23 anos foi titular na vitória da Ucrânia sobre a Geórgia (1-0), a primeira dos ucranianos na prova. O único golo aconteceu aos 35 minutos, da autoria de Mykhailo Mudryk.

A Geórgia continua com seis pontos, mas foi apanhada pela Chéquia na liderança do Grupo B1, isto depois de os checos terem vencido a Albânia (2-0).