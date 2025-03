A Croácia colocou-se em situação confortável nos quartos de final da Liga das Nações, ao derrotar em casa a França por 2-0.

Na noite em que Kylian Mbappé voltou a representar os Bleus ao fim de seis meses, a veterania da seleção dos Balcãs levou a melhor.

O jogo até falhou com um penálti falhado por Kramaric (Maignan defendeu com o pé), mas Budimir (26m) e Perisic, a fechar a primeira parte, acertaram depois com as redes gaulesas.

No próximo domingo, França e Croácia defrontam-se, no Stade de França, no encontro decisivo dos quartos de final da Liga das Nações.