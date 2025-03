A Sérvia venceu este domingo a Áustria, por 2-0, e garantiu a manutenção na Liga A da Liga das Nações.

Depois do empate a uma bola na primeira mão, a Sérvia, a jogar em casa, começou a ganhar aos 56 minutos, através de Nemanja Maksimovic.

Aos 68 minutos,a Áustria viu-se reduzida a 10 unidades, depois de Gernot Trauner receber uma cartolina encarnada.

O 2-0 surgiu já aos 90 minutos, com Dusan Vlahovic, assistido pelo ex-Benfica Jovic, a colocar a bola no fundo das redes.

Com este resultado (3-1 no agregado) a Sérvia permanece no principal escalão da Liga das Nações.