Um golo de Steven Bergwijn, aos 61 minutos, deu a vitória à Holanda ante a Polónia, na primeira jornada do grupo A1 da Liga das Nações, esta sexta-feira, na Arena Johan Criujff, em Amesterdão.

Após o nulo ao intervalo, o jogador treinado por José Mourinho no Tottenham concluiu o lance atacante com um desvio na pequena área, assistido por Hateboer. Desta forma, a ‘laranja mecânica’, treinada interinamente por Dwight Lodeweges – após a saída de Koeman para Barcelona – lidera de forma isolada, fruto do empate no Itália-Bósnia, o outro jogo do grupo.

No Artemo Franchi, em Florença, Edin Dzeko deu vantagem à Bósnia aos 57 minutos, mas Sensi fez o 1-1 final ao minuto 67, evitando a derrota transalpina.

Na Liga B, no grupo 1, a Áustria venceu na Noruega por 2-1, com golos de Gregoritsch (35m) e Sabitzer, de penálti (54m). Haaland reduziu (66m), mas não evitou o desaire nórdico. Os austríacos lideram o grupo, fruto do empate no Roménia-Irlanda do Norte. Puscas deu vantagem aos locais em Bucareste (25m), mas os irlandeses empataram já perto do fim, por Whyte (86m) e em inferioridade numérica: Magennis tinha sido expulso por acumulação de amarelos, ao minuto 39.

No grupo B2, também há líder isolado: a República Checa. Os checos foram à Eslováquia vencer por 3-1. O melhor golo do jogo foi o dos locais, por Schranz (88m), num remate de fora da área, mas não apagou o que os visitantes já tinham construído antes. Os golos de Coufal (48m), Dockal (penálti, 53m) e Krmencik (86m) deram os três pontos aos comandados de Jaroslav Silhavy. No outro jogo, houve empate no Escócia-Israel. Christie, de penálti, adiantou os escoceses (45m), mas Zahavi, ao minuto 73, assinou outro dos belos golos da noite para o 1-1 final.

Na Liga C, grupo 4, duas vitórias forasteiras por 2-0: a do Cazaquistão na Lituânia e da Albânia na Bielorrússia. Os cazaques valeram-se dos golos de Zaynutdinov (3m) e Kuat (86m), ao passo que a nação dos Balcãs triunfou graças aos tentos de Cikalleshi (23m) e Bare (78m).