Um golo já para lá dos quatro minutos de compensação dados permitiu à Espanha evitar a derrota na deslocação à Alemanha, na noite desta quinta-feira, em Estugarda, em jogo da primeira jornada do grupo A4. Gayà, aos 90+6', anulou o tento inicial de Werner e ditou um ponto para cada lado.

Depois do nulo em tempo de descanso, um golo de Timo Werner, aos 51 minutos, após passe de Gosens - que fez a primeira internacionalização pela Alemanha - deu vantagem à formação de Joachim Löw.

Antes, ainda com o nulo, na primeira parte, Sané dispôs de uma das melhores ocasiões para marcar, mas De Gea assinou uma das que vai ser, por certo, das melhores defesas do ano desportivo, a uma mão.

No segundo tempo, já em desvantagem, Luis Enrique promoveu três estreias absolutas na seleção, lançando Fati no reatamento, Mikel Merino (57m) e Óscar Rodríguez (80m) e acabou por ter frutos, quando já poucos esperavam por algo. No último lance do jogo, após cruzamento de Ferrán Torres, Rodrigo tocou de cabeça e Gayà, colocado em jogo pela defensiva alemã, desviou à boca da baliza para bater Kevin Trapp e assinar o 1-1 final.

O avançado do Benfica, Waldschmidt, não saiu do banco de suplentes dos germânicos.

Na próxima jornada, agendada para as 19h45 de domingo, a Espanha recebe a Ucrânia e a Alemanha desloca-se à Suíça.

O golo de Werner: