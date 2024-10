Apenas com derrotas na Liga das Nações, a Escócia quer recuperar a «boa imagem» que deixou em Lisboa e dar a volta à série de maus resultados.

«Podemos competir com Portugal, mesmo sendo uma das melhores equipas do mundo. Mostrámos isso em Lisboa. Deixámos uma boa imagem. O objetivo é repetir uma exibição como essa e, com o apoio sempre fantástico do nosso público, alcançar um resultado positivo», afirmou o selecionador escocês, Steve Clarke, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com a Seleção nacional, da quarta ronda do Grupo A1 da Liga das Nações, em Hampden Park, em Glasgow.

«Temos sobretudo de ter mais bola. Sabemos que vamos defrontar um grande adversário e temos de fazer tudo bem, mas, mesmo tudo bem, para obter um resultado positivo que mude a nossa sorte e nos faça sair desta fase negativa», projetou.

A Escócia esteve a vencer na Luz, mas perdeu por 2-1 com Portuga. Depois, foi derrotada pela Croácia pelo mesmo resultado. Antes disso, na primeira ronda, perdeu por 3-2 com a Polónia, tendo deixado escapar o empate nos descontos.

«Estamos a passar por um mau momento, mas acreditamos em nós. Sabemos que a nossa equipa podia ser mais forte. Não o digo mais vezes, porque é faltar ao respeito aos jogadores que estão agora connosco, mas é uma verdade. Todos sabem isso. Mas, a verdade, é que foi este grupo que conseguiu a promoção à primeira divisão da Liga das Nações», lembrou o antigo defesa e adjunto do Chelsea, que trabalhou com José Mourinho nos «blues», entre 2004 e 2008.

Já Che Adams, que também esteve na conferência de imprensa, destacou que Portugal tem uma das «melhores seleções do mundo».

«Motivação não vai faltar. Temos tido falta de sorte e talvez isso mude amanhã (terça-feira). Os resultados não têm sido bons, mas sabemos que temos jogado bem», afirmou o jogador do Torino.

Portugal nunca venceu na Escócia em jogos oficiais, contudo, caso o consiga esta terça-feira, juntamento com um deslize da Polónia na receção à Croácia, vai assegurar, pela segunda vez, a passagem aos quartos de final da Liga das Nações.

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19h45, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.