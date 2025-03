Meses após ter falhado um penálti que garantiria a promoção da Turquia para a Liga A da Liga das Nações, Kerem Aktürkoglu redimiu-se (e de que maneira) no jogo da 1.ª mão do play-off com a Hungria.

O avançado do Benfica fez um golo e uma assistência e, no fim, liderou os festejos com os adeptos turcos.

A Turquia venceu Hungria por 3-1, em casa, e colocou-se em boa posição para subir à principal divisão da Liga das Nações.