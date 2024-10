A Suécia esteve a vencer a Eslováquia por 2-0, em Bratislava, mas deixou-se empatar e falhou a possibilidade de chegar à liderança isolada do Grupo C1 da Liga das Nações.

Com Viktor Gyökeres a titular, os suecos adiantaram-se à passagem do minuto 25, com um pontapé de primeira de Yasin Ayari.

Gyökeres teve influência no segundo golo. O avançado do Sporting, aos 32 minutos, rematou de pé esquerdo para defesa do guardião eslovaco, mas Ken Sema, na recarga, aumentou a vantagem dos visitantes. Segundo a UEFA, a assistência pertenceu ao melhor marcador do campeonato português.

Os eslovacos reagiram bem perto do intervalo, com o golo de David Strelec (45m).

Logo no arranque do segundo tempo, Gyökeres foi lançado por Kulusevski e, perante a saída do guarda-redes, tentou o chapéu, mas a bola foi à barra.

Aos 72 minutos, a Eslováquia chegou à igualdade, graças ao bis de Strelec.

Este empate deixa Suécia e Eslováquia empatadas na classificação do Grupo C1, ambas com sete pontos. Segue-se, a Estónia, com três pontos, após a vitória desta sexta-feira sobre o Azerbaijão (3-1), de Fernando Santos, que ainda não tem qualquer ponto.