O Shanghai SIPG, clube treinado pelo português Vítor Pereira, venceu este sábado o Yokohama Marinos por 2-1, em jogo da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões asiática, num jogo disputado no Qatar, palco da fase de grupos da prova devido à pandemia da covid-19.

Os golos da equipa chinesa foram apontados por Huikang e por Ricardo Lopes, respetivamente aos 14 e 55 minutos. Para os japoneses, marcou Ado Onaiwu, aos 21 minutos.

Depois de ter perdido precisamente ante o Yokohama Marinos na quarta-feira, o Shanghai SIPG derrotou agora a equipa nipónica e igualou-a com nove pontos, no topo do grupo H, o que deixa os play-off mais perto. O Jeonbuk, treinado por José Morais, é terceiro com quatro pontos. O Sydney FC é quarto e último, com um ponto.