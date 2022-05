Os Seattle Sounders venceram esta madrugada da Liga dos Campeões da CONCACAF, ao derrotarem na final o Pumas, do México.

Depois de um empate a duas bolas em território mexicano, na primeira mão, o conjunto norte-americano «fechou» a final em casa, ao triunfar de forma tranquilo por 3-0.

No Lumen Field, Raúl Ruidiaz abriu o marcador aos 45 minutos e bisou a dez minutos do fim após assistência do experiente médio Nicolás Lodeiro. Em cima do minuto 90, foi o próprio uruguaio quem estabeleceu o resultado final.

Nos Sounders, destaque ainda para o ex-Sporting Fredy Montero, que entrou nos descontos.

O clube de Seattle sucede ao Monterrey e faz história: é a primeira equipa da MLS a conquistar o troféu enquanto Liga dos Campeões, o que acontece desde 2009 – antes era chamado apenas de Champions Cup.

O resumo do jogo: