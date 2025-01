O Benfica garantiu a continuidade na Liga dos Campeões com um triunfo na casa da Juventus (0-2), mas os dias que antecederam o jogo em Turim, e toda a sua turbulência, tornaram a ser discutidos na conferência de imprensa de Bruno Lage que se seguiu ao jogo, em Itália.

«Não estivemos a ouvir música... O que importa é o que fizemos hoje, e fizemos um grande jogo», reagiu o treinador do Benfica, a uma pergunta sobre tão badalado áudio da conversa que manteve com um grupo de adeptos após a derrota com o Casa Pia. «Conseguimos 13 pontos, que nos permitem seguir em frente. É isso o mais importante», acrescentou.

Para Bruno Lage, «o mais importante é saber blindar o balneário e proteger os jogadores». «Dentro do balneário, o que vi foi sempre esta união, de toda a gente. Ouviram o que o capitão (Otamendi) disse ontem, o que o Tomás acabou de dizer. Isso é o mais importante para mim», completou.

E terá o triunfo em Turim aliviado a pressão em torno do treinador das «águias»? «Não estou aliviado, sinto-me igual, tranquilo. Viram a forma como estive no banco. Conheço a equipa, e ela a mim. Conheço perfeitamente os adeptos, sei que eles estão presentes. Esta vitória é dedicada a eles. Eles sabem que têm uma equipa que sente muito quando as coisas não acontecem como queremos, mas que trabalha muito para corresponder, porque tem de perceber a exigência do clube para poder dar vitórias, proporcionar boas exibições e momentos de orgulho a todos os adeptos do Benfica», garantiu Bruno Lage.

Ao vencer a Juventus, o Benfica garantiu uma vaga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde terá pela frente o Mónaco ou Brest.