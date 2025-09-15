Benat Prados, jogador do Athletic Bilbao, vai falhar o resto da temporada devido a uma lesão grave no joelho esquerdo, confirmou o clube basco, que é adversário do Sporting na fase liga da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o emblema espanhol detalhou que o médio, de 24 anos, sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ao qual será operado em breve.

Esta é a segunda lesão grave no plantel do Athletic em pouco mais de um mês, depois de Unai Egiluz ter sido operado ao ligamento cruzado do joelho direito.

De recordar que os bascos viram, recentemente, Yeray Álvarez ser suspenso por 10 meses após ter testado positivo a uma substância proibida [Canrenona] num controlo antidoping realizado nas meias-finais da última edição da Liga Europa, frente ao Manchester United.

A equipa de Bilbao estreia-se na Liga dos Campeões já esta terça-feira [17h45], frente ao Arsenal. No dia 28 de janeiro, fecha a fase regular da prova frente ao Sporting.