O Liverpool venceu o Paris Saint-Germain, por 1-0, esta quarta-feira, mas para Jamie Carragher, antigo defesa dos Reds, que venceu a Liga dos Campeões em 2005, o resultado não refletiu o que se passou em campo e foi «um dos maiores roubos que alguma vez irão ver».

«Não acredito no que acabei de ver. O PSG esteve absolutamente brilhante, genial, e arrasou o Liverpool», afirmou Carragher na CBS Sports.

Ora, a equipa parisiense dominou a partida com 71% de posse de bola e 27 remates, com 10 a tomarem a direção da baliza. Já o emblema inglês contou com os restantes 29% de posse de bola e apontou apenas dois remates, um enquadrado com a baliza, nos 90 minutos do encontro.

O antigo internacional inglês, e lenda do Liverpool, também elogiou a exibição de Alisson, considerando-a uma das melhores da carreira.

«A última vez que o Liverpool venceu a Liga dos Campeões (2019), Alisson fez uma defesa crucial contra o Nápoles, no último jogo da fase de grupos. Hoje não fez apenas uma defesa, mas provavelmente a melhor exibição da carreira com a camisola do Liverpool!», elogiou.

Por fim, Carragher afirmou que, apesar da exibição abaixo das expectativas, o Liverpool tem boas hipóteses de conquistar a Liga dos Campeões na presente temporada.

«Se o Liverpool vencer esta competição, e tem boas hipóteses de o fazer, porque é muito melhor do que vimos esta noite, esta atuação será lembrada por muitos anos», concluiu o antigo defesa, que vestiu a camisola da equipa inglesa entre 1996 e 2013.

PSG e Liverpool reencontram-se para a segunda mão dos «oitavos» na próxima terça-feira, em Anfield, às 20h.