A expulsão de Dani Carvajal na vitória por 2-1 contra o Marselha pode ter consequências pesadas para o capitão do Real Madrid. O jogador foi expulso, aos 69 minutos, após acertar com a cabeça na cara do guarda-redes Gerónimo Rulli.

De acordo com o que venha a ser o relatório do árbitro e tendo em conta o Regulamento Disciplinar da UEFA, o lateral-direito espanhol pode ter de cumprir entre dois a três jogos de suspensão.

Segundo o Artigo 15.º, relativo à conduta antidesportiva, a punição mínima seria de duas partidas, caso o lance seja considerada apenas «conduta antidesportiva grave». No entanto, se a ação for classificada como «agressão a outro jogador ou outra pessoa presente no jogo», a sanção sobe para pelo menos três jogos.

Na prática, isso significa que, considerada que seja a agressão, Dani Carvajal poderá só regressar na quinta jornada da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, a 10 de dezembro, no Santiago Bernabéu. Até lá, pode perder três compromissos importantes: a visita ao Kairat a 30 de setembro, o duelo em casa contra a Juventus a 22 de outubro e a visita ao Liverpool em Anfield, marcada para 4 de novembro. No melhor cenário, se for apenas considerado comportamento antidesportivo, tendo dois jogos de suspensão, Carvajal falhará sempre os jogos com Kairat e Juventus.

Dessa forma, o vencedor da Liga dos Campeões por seis vezes, pode ficar de fora da principal competição europeia por quase dois meses.