Sortes diferentes para os treinadores portugueses José Morais e Pedro Martins no arranque da Liga dos Campeões asiática de futebol. O primeiro guiou o o Al Wahda ao triunfo, por 2-1, frente ao Al Ittihad, enquanto o segundo viu o Al Gharafa perder com o Al Sharjah, por 4-3, num jogo com várias reviravoltas.

Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, um golo de Lucas Pimenta aos 90+8 minutos valeu ao Al Wahda a a vitória na receção ao campeão saudita Al Ittihad, que se tinha adiantado no marcador por Steven Bergwijn [21m], antes de Muhannad Al Shanqiti ter sido expulso [37m] e deixado os forasteiros em inferioridade numérica.

Com o português Rúben Canedo no onze inicial, o Al Wahda viu Caio Canedo igualar o marcador aos 62 minutos, tendo Lucas Pimenta completado a remontada perto do fim. No Al Ittihad, Danilo Pereira foi totalista, enquanto Roger, por quem o emblema de Riade pagou recentemente mais de 30 milhões de euros, não saiu do banco.

Também nos Emirados Árabes Unidos, o Al Gharafa, de Pedro Martins, atingiu o intervalo do jogo com o Al Sharjah a vencer por dois golos e ao minuto 90 ganhava por 3-2, mas acabou derrotado por 4-3.

O ex-FC Porto, Yacine Brahimi, fez o 1-0 e assistiu para o segundo do Al Gharafa, apontado por Joselu, ele que haveria de bisar aos 73m. Só que o Al Sharjah foi capaz de responder sempre aos avanços dos qataris, que terminaram reduzidos a 10 pela expulsão de Khalifa [86m], e garantiu o triunfo com dois golos para lá do minuto 90, apontados por Manaj e Igor Coronado.

Al Sharjah e Al Wahda lideram o Grupo A da fase liga da Champions asiática, com três pontos. Os oito melhores classificados avançam para os oitavos de final.