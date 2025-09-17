A estreia absoluta do Chengdu Rongcheng na Liga dos Campeões da Ásia teve um início promissor, mas redundou numa enorme desilusão, com um português em plano de evidência.

Na visita ao estádio dos sul-coreanos do Ulsan, a equipa chinesa foi a primeira a marcar, pelo ex-Sporting e Desp. Aves, Pedro Delgado, em cima do intervalo.

No entanto, a equipa da casa deu a volta ao marcador no derradeiro quarto de hora, por Um Won-Sang e Heo Yool, com Pedro Delgado a ser expulso pelo meio. No final, o Ulsan venceu por 2-1.

Ainda no Grupo Este da fase regular da Liga dos Campeões asiática, os japoneses do Vissel Kobe venceram por 3-0, na China, o Shanghai Port. Os golos foram todos marcados na primeira parte, por Erik, Miyashiro e Osako.

Concluída a primeira jornada da fase liga, Hiroshima, Buriram, Ulsan, Gangwon e Vissel Kobe partilham a primeira posição do Grupo Este, todos com três pontos. Os oito primeiros classificados avançam para os oitavos de final da prova.