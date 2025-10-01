Com os portugueses Wilson Manafá e João Carlos Teixeira a tempo interior, o Shanghai Shenhua, da China, empatou a uma bola na receção ao Ulsan, da Coreia do Sul, em jogo da segunda jornada do Grupo Este da Liga dos Campeões asiática de futebol.

O golo da equipa chinesa foi apontado, no início da segunda parte, por um velho conhecido do futebol português, Luis Asué [ex-Sp. Braga e Moreirense], com um remate de primeira no coração da área adversária na sequência de um lance que contou com a participação de Manafá e João Carlos Teixeira.

A vantagem da equipa de Shanghai durou, no entanto, pouco tempo, uma vez que o sueco Gustav Ludwigson repôs a igualdade aos 62 minutos, também com um remate em vólei, no coração da área contrária.

Com dois jogos disputados no Grupo Este da Champions da Ásia, o Ulsan soma quatro pontos, enquanto o Shanghai Shenhua estreou-se a pontuar na atual edição da prova.

No comando da tabela surge, isolado, o Vissel Kobe, do Japão, que nesta quarta-feira derrotou os australianos do Melbourne City por 1-0. O único golo do encontro surgiu ao minuto 90+4, apontado por Koya Yuruki.

