Ao perder por 2-0, na Escócia, frente ao Rangers, o Panathinaikos, orientado pelo português Rui Vitória, complicou a continuidade na Liga dos Campeões.

Na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase Liga da prova, os gregos tiveram uma noite para esquecer. Sofreram ambos os golos na segunda parte, por Findlay Curtis e Djeidi Gassama, e viram Georgios Vagiannidis, alvo do Sporting para reforçar o lado direito da defesa, ser expulso, pelo meio.

Mais animado estará Rui Mota, treinador dos búlgaros do Ludogorets, após o empate a zero na casa do Rijeka, que teve o médio Tiago Dantas no onze inicial.

A armada lusa do Noah – Gonçalo Silva, David Sualehe, Hélder Ferreira e Gonçalo Gregório foram titulares – viu o Ferencváros dar a volta, em Abovyan, a uma desvantagem inicial para vencer por 2-1.

João Pereira marcou e assistiu na goleada do campeão polaco Lech, que também teve Afonso Sousa no onze inicial, sobre o Breidablik (7-1), enquanto o Pafos, com Pepê e Domingos Quina em ação, empatou com o Maccabi Tel-Aviv.

Já sem Victor Froholdt, perto de ser oficializado como reforço do FC Porto, o Copenhaga derrotou os kosovares do Drita por 2-0), resultado com o qual o Kairat Almaty, com Luís Mata e Jorginho como titulares, perdeu com o KuPS (2-0).

Primeira mão da 2.ª pré-eliminatória da Champions

KuPS 2-0 Kairat Almaty

Lincoln 0-1 Estrela Vermelha

Noah 1-2 Ferencváros

Copenhaga 2-0 Drita

Hamrun 0-3 Dínamo Kiev

Pafos 1-1 Maccabi Tel-Aviv

Plzen 0-1 Servette

RFS 1-4 Malmö

Shkendija 1-0 Steaua Bucareste

Slovan Bratislava 4-0 Zrinjski

Lech 7-1 Breidablik

Rangers 2-0 Panathinaikos

Rijeka 0-0 Ludogorets