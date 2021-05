Com a vitória do Villarreal sobre o Manchester United na final da Liga Europa, esta quarta-feira, o Sporting viu uma atualização nos possíveis adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O triunfo dos espanhóis em Gdansk coloca-os no pote 1, sendo que, assim, o «submarino amarelo» não poderá vir a ser oponente dos comandados de Ruben Amorim.

Por outro lado, o Manchester United engrossou o lote de colossos no pote 2, que podem ser adversários dos leões. Esse pote será completado por Chelsea ou Borussia Dortmund, dependendo do desfecho na final da Liga dos Campeões entre londrinos e o Manchester City. Se o Chelsea vencer, fica no pote 1 e o Dortmund no pote 2. Se for o City a vencer, o Chelsea fica no pote 2, o Dortmund cai para o pote 3 e o Zenit, campeão russo, fica alocado no pote 1, o mesmo do do Sporting.

Os potes nesta altura de forma provisória:

POTE 1: Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter de Milão, Lille, Sporting;

POTE 2: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Manchester United, Liverpool, Sevilha;

POTE 3: FC Porto, Ajax, Leipzig, Atalanta;

POTE 4: Besiktas, Dínamo Kiev, Club Brugge, Milan, Wolfsburgo