Já se sabia, à partida para a última jornada da fase regular, que o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões tinha um potencial grande de gerar duelos com enorme peso no futebol europeu, mas faltava saber, por um lado, a lista final de apurados e, depois, os possíveis emparelhamentos entre todos eles.

Aqui chegados, pode dizer-se que Sporting e Benfica nem se podem queixar muito dos potenciais adversários que lhe calharam em sorte, já que evitaram alguns «tubarões», entre eles o campeão europeu em título, Real Madrid.

É precisamente no emparelhamento que engloba os «merengues» que se perspetiva uma eliminatória de cortar a respiração, entre candidatos à vitória na Champions. É que tanto o Real como o Bayern de Munique podem apanhar pela frente um de dois adversários: o Celtic ou… o Manchester City.

Juventus e Feyenoord cruzam com o AC Milan, treinado pelo português Sérgio Conceição, e o PSV, no restante emparelhamento.

