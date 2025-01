Mesmo sem chances matemáticas de poder manter-se em prova na Liga dos Campeões, o Bolonha vai apresentar-se em Alvalade com a intenção de «honrar a competição e acabar da melhor forma» a participação na principal prova europeia de clubes.

«Para além das equipas que defrontámos, conhecemos estádios e ambientes diferentes. Tivemos um bom desempenho. Claro que as coisas poderiam ter corrido de outra maneira, mas estou satisfeito. A equipa amadureceu e tem, agora, maior experiência. Posso dizer que jogámos bem e demonstrámos grande coragem, sempre de cabeça erguida», elogiou Vincenzo Italiano, que quer repetir a receita na despedida, diante do Sporting.

«Vamos jogar contra uma equipa que vai procurar a vitória, para poder seguir para a fase seguinte. Vamos tentar criar dificuldades e fazer o nosso melhor», assegurou o treinador do Bolonha, que espera voltar a viver esta experiência em breve: «Queremos novamente a Europa e temos de continuar a percorrer este caminho com boas exibições».

Na baliza da equipa italiana estará o habitual suplente, Federico Ravaglia, que mostrou ter a lição bem estudada. «O Sporting tem jogadores de nível internacional, como o Gyökeres, que está a ter um grande desempenho. É o jogador a quem temos de prestar mais atenção, mas também outros como Trincão ou Hjulmand», enumerou.

De recordar que esta é a segunda vez que o Bolonha visita Lisboa no espaço de quase dois meses, depois de ter empatado a zero no Estádio da Luz, a 11 de dezembro, frente ao Benfica, para a sexta jornada da fase regular da Champions.

O Sporting, a quem um empate basta para se apurar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebe o conjunto italiano, esta quarta-feira, pelas 20:00. Um jogo para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.