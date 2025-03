Nuno Mendes, defesa do PSG, é o único português no onze ideal da Liga dos Campeões, esta semana. De fora ficou o companheiro e compatriota Vitinha, pese embora os muitos elogios que recebeu pela exibição em Anfield Road, frente ao Liverpool.

De acordo com o painel de especialistas da UEFA que elaborou a equipa da semana da Champions, foi sobretudo pela capacidade defensiva evidenciada no duelo particular com Mo Salah, com 15 recuperações de bola e seis alívios, que Nuno Mendes garantiu um lugar no onze. Com bola, o lateral esquerdo do PSG completou oito passes de rutura.

O setor defensivo fica completo com Gianluigi Donnarumma (PSG), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Emre Can (Borussia Dortmund) e Raúl Asencio (Real Madrid). No meio-campo surgem Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid), Pedri, que brilhou pelo Barcelona frente ao Benfica, e Marco Asensio (Aston Villa).

Fora das escolhas ficou Vitinha (PSG), cuja exibição diante do Liverpool levou o internacional francês Thierry Henry afirmar que o médio português «joga um desporto diferente».

O ataque do onze ideal da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões conta com Raheem Sterling (Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund) e Harry Kane (Bayern de Munique).