Para lá do golo que apontou, de penálti, que abriu caminho ao triunfo do PSG por 0-3, Vitinha deixa o Stade de Roudourou com mais um motivo para sorrir, ao ter sido eleito o melhor jogador em campo no jogo desta terça-feira.

O médio português superou a apertada concorrência do companheiro de equipa Ousmane Dembelé, que bisou, com mais uma exibição de encher o olho, dando ritmo ao jogo dos parisienses com uma leitura das jogadas e uma capacidade de passe acima da média.

Para além de Vitinha, também Nuno Mendes e João Neves foram titulares no PSG frente ao Brest, enquanto Gonçalo Ramos entrou ao minuto 83.

A equipa de Paris tem já um pé e meio nos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas ainda terá de confirmar o apuramento no jogo da segunda mão, a 19 de fevereiro, no Parque dos Príncipes.