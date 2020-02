O lance do primeiro golo que iniciou a reviravolta do Manchester City, marcado por Gabriel Jesus, deu origem a várias críticas do Real Madrid. Os merengues protestaram uma alegada falta sobre Sergio Ramos, mas o avançado brasileiro fez questão de explicar a situação logo após o jogo.

«O futebol é contacto, não empurrei, apenas encostei as mãos. Não foi falta», justificou o atacante sul-americano, que deu início à reviravolta no estádio Santiago Bernabéu.

Para Inglaterra, os citizens levam uma importante vantagem, mas o internacional brasileiro não dá o apuramento para os quartos de final como garantido.

«Vamos preparar o jogo como se fosse o último. Conhecemos a história do Real Madrid e ninguém pensa no balneário que está feito, pois sabemos o rival que temos pela frente», analisou o avançado, de 22 anos, destacando ainda a capacidade mental e física do conjunto de Guardiola que permitiu o triunfo por 2-1 em Espanha.

Merengues e citizens voltam a defrontar-se, a 17 de março, em Manchester, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.