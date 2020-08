O treinador do Barcelona, Quique Setién, elogiou esta quinta-feira Robert Lewandowski, avançado do Bayern Munique, mas defendeu que Messi está um nível acima do polaco.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida entre as duas equipas, dos quartos de final da Liga dos Campeões, o técnico espanhol falou sobre algumas das declarações que surgiram na Alemanha a desvalorizar os culés.

«A motivação está intrínseca em nós. Jogamos uma partida importantíssima. Será muito equilibrado. Uma coisa são as declarações, outra é o que acontece dentro do relvado», disse.

«Lewandowski é um grande jogador, mas não está à altura do Leo [Messi]. Está num grande momento, com 13 golos na Champions, e está muito bem acompanhado. Mas o Leo também está e demonstrou-o contra o Nápoles», prosseguiu.

Setién elogiou depois o coletivo do Bayern: «Sabemos do potencial do rival, pelos números e pela capacidade que demonstra. O Bayern é uma equipa extraordinária, mas nós também.»

Barcelona e Bayern Munique defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz.