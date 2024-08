Os franceses do Lille venceram os turcos do Fenerbahçe nesta terça-feira, por 2-1, em Valenciennes, França. O jogo contou para a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Um português ajudou a tramar José Mourinho – Tiago Santos, lateral do Lille, que marcou o primeiro golo dos dogues. Kahveçi, um ‘atirador turco’, a fazer lembrar a Yusuf Dikeç, uma das grandes sensações dos Jogos Olímpicos de Paris, empatou a partida. No entanto, houve drama tardio.

Foi um jogo entre duas equipas se renovaram durante este verão. Não necessariamente ao nível de jogadores, mas especialmente no que toca ao nível da equipa técnica. José Mourinho vive os primeiros tempos no comando do Fenerbahçe, numa aventura turca, e o experiente Bruno Genesio substituiu o português Paulo Fonseca, que trocou o Lille pelo AC Milan.

RECORDE O FILME DO JOGO

A primeira parte foi bastante dividida, com oportunidades de parte a parte. O Fenerbahçe apresentava-se com um 4-3-3 com alguns reforços no onze inicial – Saint-Maximin, Rade Krunic e Çaglar Soyuncu. A única novidade do Lille foi o lateral Thomas Meunier, que, curiosamente, chegou dos turcos do Trabzonspor.

O primeiro golo surgiu cedo, através de uma transição bem trabalhada pelo português Tiago Santos. Conquistou o espaço no corredor direito, conduziu a bola no meio de dois adversários e cruzou forte e rasteiro na direção do guarda-redes, que ainda deu um desvio fatal para dentro da baliza.

Tiago Santos, ex-Estoril e Sporting, na segunda temporada no Lille, fez uma grande primeira parte, a atuar praticamente como extremo direito. Foi um verdadeiro quebra-cabeças para Kadioglu. E até houve algumas escaramuças entre os dois, que resultaram em cartão amarelo para os dois.

Mesmo antes do apito do intervalo, o Lille podia ter aumentado a vantagem – na sequência de um canto, há um desvio ao primeiro poste e surge Jonathan David ao segundo. O canadiano fez o mais difícil e rematou por cima. Na primeira parte, o Fenerbahçe revelou dificuldades na chegada à área adversária. Insistiu nos cruzamentos, mas ora os centrais franceses cortavam, ora Dzeko desperdiçava.

Numa segunda parte mais contida por parte das duas equipas, talvez pensando já na segunda mão, foram menos as chances de golo. O Fenerbahçe teve alguns momentos de perigo, mas pecou na definição. E o grande responsável disso foi Allan Saint-Maximin, que perdeu tempo em duas chances soberanas de golo.

Tiago Santos, mais retraído na segunda metade, ainda criou uma oportunidade para o 2-0, aos 65 minutos. Galgou metros pela direita, cruzou atrasado para o colega Cabella, mas o francês não cabeceou da melhor forma. Os minutos somavam-se e o resultado parecia inevitável. Mas…

Surgiu o momento da noite. Um grande livre direto de Irfan Kahveçi, um dos grandes talentos endógenos do futebol turco (nunca saiu do país), levantou os adeptos turcos das bancadas. Um tiro a fazer lembrar as Olimpíadas, vindo de um dos jogadores que já tinham chamado a atenção no Euro 2024.

Porém, o Lille riu-se por último. Zhegrova, extremo que tinha entrado recentemente na partida, rematou à entrada da área e beneficiou de um desvio, a trair Livakovic. Drama tardio para José Mourinho, que via o empate sumir-se nos descontos. Assim, os franceses têm vantagem para a segunda mão, que acontece em Istambul, na Turquia, na próxima terça-feira. O vencedor desta eliminatória irá defrontar ou o Slavia de Praga, ou o Union St-Gilloise, no play-off de acesso à Liga dos Campeões. Tarefa difícil para o Special One.