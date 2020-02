Timo Werner foi decisivo na segunda noite dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado alemão deu a vitória ao Leipzig, por 1-0, frente ao Tottenham, em Inglaterra, país onde demonstrou interesse em continuar a carreira.

«O Liverpool é a melhor equipa do mundo atualmente e deixa-me orgulhoso ser associado a essa equipa. Caso isso [transferência] aconteça, será um prazer», revelou o internacional germânico, após o desafio frente aos spurs.

Com 26 golos em 32 jogos esta temporada, o ponta de lança do Leipzig tem sido peça fundamental na boa época do conjunto orientado por Nagelsmann, algo que espera repetir em caso de mudança para Anfield.

«Sei que o Liverpool tem jogadores muito bons e tenho de melhorar e aprender para alcançar esse nível e jogar lá», finalizou o atacante de 23 anos.