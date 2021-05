O duelo entre o Chelsea e o Real Madrid, nas meias-finais da Liga dos Campeões, estendeu-se após o apito final nas redes sociais.

Tudo começou, porém, antes da partida, ganha pelos blues, quando Toni Kroos afirmou o seguinte: «Em 15 anos, nenhum dos jogadores do Chelsea me tirou o sono. Eles jogam bem em equipa, mas não consigo destacar nenhum deles.»

Ora, já com o apuramento para a final da Champions garantido, Mason Mount respondeu ao médio. «Vi um dos jogadores do Real Madrid a dizer que nenhum dos nossos jogadores lhe tirou o sono. Se calhar devia ter perdido o sono com a nossa equipa. Poderíamos ter marcado mais de cinco golos», afirmou.

Esta quinta-feira, Kroos retribuiu as palavras ao inglês: «Continuo a dormir bem. Mas muito bem ontem [quarta-feira]. Parabéns. Boa sorte na tua primeira final da Liga dos Campeões.»

Still sleeping ok. But well done yesterday. congrats. Good luck in your first CL final. https://t.co/XTbtIkCXys