Nolito, antigo futebolista espanhol que representou o Barcelona e o Benfica, anteviu o confronto desta quarta-feira entre as duas equipas para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20h00). Em entrevista ao ADN Masía, do jornal Sport, o antigo avançado falou da mudança de Barcelona para Lisboa, em 2011.

«Eu sou do Barcelona, sempre fui desde pequeno, mas o contrato com o Benfica, sinceramente, solucionava-me a vida. Ia ter um contrato de cinco anos e ia começar a ganhar dinheiro», confessou Nolito, referindo que optou pela ida para o Benfica porque era «o melhor clube de Portugal e jogava a Liga dos Campeões».

«Gostava de ter ficado no Barcelona, jogar a titular e receber o mesmo que no Benfica, mas isso ninguém me podia assegurar naquele momento, com os magníficos jogadores que o Barcelona tinha naquela altura», acrescentou, referindo-se a talentos como Lionel Messi, David Villa, Pedro, Affelay e Bojan.

Sobre a passagem por Portugal, Nolito confessou que ficou «encantado» com a experiência no Benfica, salientando «as instalações» e as pessoas, que sempre o «trataram muito bem».

«Portugal é um país pequeno, mas fiquei encantado. Tive a oportunidade de jogar a Champions e a Liga portuguesa e aprendi bastante. O Benfica é um grande clube, de nível mundial, onde fui muito bem tratado», confessou.

Sobre o novo embate entre Benfica e Barcelona, agora para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o antigo jogador dos dois emblemas não quis adiantar um possível resultado e mostrou-se expectante.

«Este jogo dá me medo. Quando se aproxima a final da Champions e da temporada, os pequenos erros pagam-se caro. Não me atrevo a dizer um resultado exato. Acredito que o Benfica, jogando na Luz, vai dificultar a vida ao Barcelona. Apesar do Barça estar a um nível impressionante, estamos na Champions… vamos ver o que acontece», disse.

Por fim, Nolito deixou elogios aos talentos criados em La Masía, que têm tido destaque na equipa principal dos catalães. «Apesar da idade que têm, estão a jogar bastante bem. Não é fácil jogar no Barcelona, muito menos jogar bem, com o plantel que o clube tem. Que continuem assim», referiu sobre craques como Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí, Marc Casadó, Alejandro Balde ou Gavi, entre outros.

Esta quarta-feira, Benfica e Barcelona defrontam-se para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O encontro arranca às 20h00 e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.