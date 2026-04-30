Portugal está matematicamente afastado da disputa pela vaga extra na Liga dos Campeões 2026/27, depois do empate obtido pelo Atlético de Madrid ante o Arsenal (1-1) na noite de quarta-feira, no jogo da primeira mão das meias-finais da prova.

O afastamento desta disputa significa também que Portugal já não tem hipóteses de ter quatro clubes na Liga dos Campeões da próxima época. Esse cenário já era difícil porque, para acontecer, não só o Sporting de Braga tinha de ganhar a Liga Europa ganhando os três jogos em falta (os dois das meias-finais e a final), como também as equipas espanholas ainda em ação (Atlético de Madrid na Champions e Rayo Vallecano na Liga Conferência) perdessem os quatro jogos nas meias-finais e as alemães (Bayern na Champions e Friburgo na Liga Europa) somassem, no máximo, um empate.

Ora, o Bayern foi derrotado por 5-4 ante o PSG na terça-feira, o que ainda manteve Portugal vivo nas contas, mas o empate da última noite em Madrid fez Espanha somar mais 0.125 pontos, tendo o país agora 21.531. Portugal, no máximo, já só consegue 21.500.

De recordar que os dois países com melhor coeficiente da época garantem vaga extra na próxima Liga dos Campeões. A Inglaterra, líder de época com 26.680, já garantiu uma. A outra vai ser entre Espanha (segunda no ranking de época com 21.531) e Alemanha (terceira com 21.214). Portugal segue em quarto, com 20.100 pontos.

Este registo, que ainda pode ser ampliado pelo Sp. Braga, é recorde de pontos de Portugal na UEFA. O anterior máximo era de 18,800 pontos, em 2010/11, quando o FC Porto conquistou a Liga Europa, na final ante o Sp. Braga.

Porém, Portugal pode ainda ter três equipas na Liga dos Campeões em 2026/27, se o Sporting de Braga vencer a Liga Europa (entrando diretamente na fase de liga na qualidade de vencedor da prova).

Se não for o Sporting de Braga a vencer a Liga Europa, Portugal terá duas equipas na Champions: o campeão nacional com entrada direta (que pode ser já o FC Porto no próximo sábado) e o segundo classificado (nesta altura o Benfica, com o Sporting na disputa), que por defeito entra na terceira pré-eliminatória. Mas o segundo classificado ainda pode entrar diretamente na fase de liga, se e só se o Aston Villa vencer a Liga Europa e terminar a Premier League em zona de acesso à Liga dos Campeões.

E é aqui que há um dado final a reter, lembrando que Inglaterra apura os quatro primeiros classificados da Premier League para a Champions, tendo já garantida a vaga extra: o Aston Villa caiu para o quinto lugar do campeonato no último fim de semana, tendo 58 pontos, os mesmos do Liverpool, agora quarto. E se ficar em quinto lugar e ganhar a Liga Europa, o Villa entra na Champions na qualidade de vencedor da Liga Europa, passando a vaga extra já garantida por Inglaterra para o sexto classificado do seu campeonato. Ou seja, Portugal tem mesmo de torcer para que o Aston Villa fique no top-4 da Premier League, pois a vaga extra não entra neste reajuste do vencedor da Liga Europa.