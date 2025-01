Como seria expectável, o mercado foi tema na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Sporting com o Bolonha, para a Liga dos Campeões, ainda que Rui Borges não o tenha alimentado.

«Quero ser campeão nacional este ano, não estou a pensar no próximo. Temos este plantel disponível, capaz, que tem dado resposta nos jogos. Estamos felizes pelos jogadores que temos. Queremos muito ser bicampeões, é esse o foco. Todos estão disponíveis para ajudar a equipa, independentemente da posição ou do tempo que jogam», salientou o treinador do Sporting.

De relembrar que, até ao momento, os «leões» garantiram a contratação do guarda-redes Rui Silva, contratado ao Betis.

O Sporting joga o futuro na Liga dos Campeões na receção ao Bolonha, esta quarta-feira, sendo que um empate bastar-lhe-á para avançar para o play-off de acesso aos oitavos de final. O jogo tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.