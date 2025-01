Arne Slot, treinador do Liverpool, confirmou que Diogo Jota vai ficar afastado dos relvados nas próximas semanas, devido a uma lesão muscular.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Lille, para a Liga dos Campeões, o técnico do clube inglês atualizou a situação clínica do avançado e do defesa inglês Joe Gomez, que devem voltar às opções «em algumas semanas, não meses», acrescentando que o internacional português deve retomar os treinos mais cedo do que o companheiro de equipa.

«Já disse várias vezes que a última etapa da recuperação é a mais difícil e pode acrescentar alguns dias, ou não (ao processo). Mas esperamos que eles estejam conosco nas próximas semanas. Ambos não ficarão de fora durante meses, se tudo correr bem», explicou Arne Slot.

Os dois atletas já haviam falhado a deslocação dos «reds» à casa do Brentford, onde venceram por 0-2, para a Premier League, com dois golos de Darwin Núñez, ambos no tempo de compensação.

O treinador neerlandês pediu mais consistência ao ex-Benfica. «O mais difícil no futebol é a consistência. Só poucos jogadores conseguem jogar sempre ao mesmo nível. O Darwin Núñez é um bom jogador muitas vezes. O seu próximo passo será atingir o grupo de sete ou oito jogadores no mundo que conseguem manter o nível a cada três dias», disse Arne Slot.

O Liverpool, líder da fase regular da Liga dos Campeões com 18 pontos, recebe o Lille, oitavo com 13 pontos, esta terça-feira (20h), em Anfield Road.