Ao ver o clube que apoia a defrontar um dos gigantes do futebol mundial, na Moldávia, um jovem adepto do Sheriff não quis perder a oportunidade de pedir um autógrafo a um dos ídolos do Real Madrid.

Durante os festejos do segundo golo dos merengues (vitória por 3-0), Karim Benzema acedeu ao pedido da criança e até contou com a ajuda dos companheiros, que pediram 'calma' à segurança.

Depois de ter conquistado o que queria, o pequeno adepto voltou à bancada.

Veja o vídeo do momento: