O Club Brugge garantiu, esta terça-feira, a passagem ao play-off da Liga dos Campeões ao bater o Salzburgo por 3-2 (4-2 no agregado) da 3.ª pré-eliminatória.

A jogar em casa, os belgas venceram com golos de Joaquin Seys (61m), do português Carlos Forbs (83m) e de Hans Vanaken (90+4m). Do lado dos austríacos marcaram Rasmussen e Baidoo, aos 18 e 42 minutos, respetivamente.

O português foi crucial na reviravolta e marcou o golo do empate, numa jogada em que recuperou uma bola, percorreu vários metros e rematou com força para o fundo das redes.

Nos jogos da noite, o Ferencvaros venceu e eliminou o Ludogorets (3-0), o Slovan Bratislava perdeu nas grandes penalidades com o Kairat Almaty (1-1, 3-4 g.p.) e o Estrela Vermelha afastou o Lech (4-2 no agregado).