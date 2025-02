Com Renato Veiga e Francisco Conceição em bom plano, a Juventus ganhou vantagem no play-off com o PSV de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os italianos venceram, em Turim, por 2-1, com o avançado português a ter ação importante no golo decisivo.

Os italianos chegaram ao intervalo na frente do marcador graças ao golo do norte-americano Weston McKennie, através de um remate de ressaca à entrada da área dos neerlandeses.

Na segunda parte, o veterano Ivan Perisic repôs a igualdade, ao minuto 56. O treinador da Juventus, Thiago Motta, respondeu a partir do banco e lançou Francisco Conceição no jogo, dois minutos depois.

O avançado português acabaria por ter ação decisiva no lance que resultou no 2-1 para a Juve, ao minuto 82, quando fugiu pela direita para tentar assistir um companheiro de equipa. A bola foi intercetada pelo guarda-redes do PSV, mas acabou nos pés de Mbangula, que rematou para o fundo da baliza de Benitez.

No tempo de compensação, Renato Veiga anulou um lance perigoso protagonizado por Luuk de Jong, celebrando o desarme de forma efusiva.

O jogo da segunda mão da eliminatória entre Juventus e PSV está agendado para o dia 19 de fevereiro, no Phillips Stadion, em Eindhoven.