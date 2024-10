Um vídeo partilhado nas redes sociais do famoso programa espanhol El Chiringuito mostra confrontos entre adeptos do Barcelona, identificados pelas camisolas alusivas ao clube, e polícia, antes do jogo entre Barcelona e Bayern Munique, a contar para a Liga dos Campeões.

Sem contexto prévio, é possível ver o arremesso de objetos como pedras e artefactos pirotécnicos na direção do efetivo policial, que se mantém impeturbável, nas imediações do Estádio Montjuic. Até ao momento, não há registo de detenções. Os jornais espanhóis dizem que a tensão foi sanada rapidamente.

O Barcelona recebe o Bayern Munique num dos jogos mais aguardados desta terceira jornada da fase regular da Liga dos Campeões. O encontro começa pelas 20 horas de Portugal Continental, na Catalunha. Veja o vídeo: