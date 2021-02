O plantel do Paris Saint-Germain foi recebido com pirotecnia e insultos de alguns adeptos do Barcelona após anoitecer, no hotel W, em Barcelona, onde a equipa vai pernoitar para o jogo de terça-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

De acordo com a Sky Sports, as autoridades policiais entraram em ação para dispersar a concentração de adeptos, sem estes causarem problemas graves, após alguns foguetes para o ar nas imediações do hotel, com vista a incomodar a comitiva parisiense.

Além da pirotecnia, o cântico «pu** PSG» serviu de banda sonora por parte dos adeptos catalães, que assim responderam à faixa com a inscrição «pu** Barça», que adeptos dos parisienses exibiram no domingo, à saída da equipa de Mauricio Pochettino de Paris.

Já a meio da tarde, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, tinha sido insultado por causa de Lionel Messi, na chegada ao mesmo hotel.

Imagens captadas por repórteres no local mostram os foguetes e os cânticos à chegada do PSG.