Sergio Rico regressou ao Parque dos Príncipes, depois de ter sofrido um acidente quando montava a cavalo, que o deixou em risco de vida.

O guarda-redes foi muito acarinhados pelos adeptos do PSG, ao pisar o relvado do estádio minutos antes do início do jogo entre os parisienses e o Newcastle.

Rico foi operado em maio e não joga desde 7 de maio de 2022, quando ainda estava no Maiorca por empréstimo do PSG.