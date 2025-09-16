Internacional
Há 50 min
VÍDEO: Quim Machado entra a vencer na Champions 2 da Ásia
Al Hussein venceu o Sepahan por 1-0 para o Grupo C
RAS
Al Hussein venceu o Sepahan por 1-0 para o Grupo C
RAS
O Al Hussein, equipa da Jordânia que é orientada pelo português Quim Machado, estreou-se no Grupo C da Liga dos Campeões 2 da Ásia com uma vitória, por 1-0, frente aos iranianos do Sepahan.
O único golo do jogo surgiu a meio da primeira parte, apontado por Mahmoud Khrouba.
Os jordanos partilham a primeira posição do grupo com o Ahal, do Turquemenistão, que esta terça-feira venceu, na Índia, o Mohun Bagan também por 1-0. Enver Annayev fez o golo decisivo aos 83 minutos.
Para quarta-feira está agendada a estreia do Al Nassr, de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo, na segunda competição de clubes mais importante do continente asiático, frente ao Istiklol (19h15), do Tajiquistão.
RELACIONADOS
Inglaterra: Grimsby e dupla da Premier League nos «oitavos» da Taça da Liga
VÍDEO: erro de Luiz Júnior custa derrota ao Villarreal frente ao Tottenham
VÍDEO: Mbappé bisa de penálti e garante vitória ao Real frente ao Marselha
VÍDEO: Darwin marca e Al Hilal vence no arranque da Champions da Ásia
Champions asiática: João Teixeira marca na derrota do Shanghai Shenhua
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS