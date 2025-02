Jude Bellingham, médio do Real Madrid, arrisca uma suspensão que pode chegar aos 12 jogos na sequência da expulsão no jogo com o Osasuna (1-1), do último fim de semana, para a 24.ª jornada da Liga espanhola.

O internacional inglês viu o cartão vermelho, ao minuto 40, por, no entender do árbitro, Munuera Montero, se ter dirigido a si «com os seguintes termos: ‘Fuck you’».

A justificação consta no relatório do jogo elaborado pelo árbitro, mas já foi rebatida por Bellingham, que alega ter dito ‘Fuck off’, um desabafo, alegadamente, sem destinatário concreto.

«Se virem o vídeo, podem constatar que não disse o mesmo que aparece no relatório. Espero que a Federação tenha isso em consideração. Não insultei ninguém, disse aquilo para mim. Foi uma falta de compreensão e um erro claro do árbitro» , explicou o jogador inglês.

Caso Munuera Montero não altere o conteúdo do relatório, Jude Bellingham pode falhar entre quatro a 12 jogos, sansão prevista nos regulamentos das competições espanholas sempre que se verifiquem insultos, ofensas ou sejam utilizados termos ou atitudes insultuosas contra árbitros, diretores ou autoridades desportivas.

O Real Madrid, que vai recorrer da expulsão de Bellingham, reuniu-se esta segunda-feira com o Comité Técnico de Arbitragem espanhol. O encontro durou cerca de uma hora e meia e, no final, o presidente da comissão, Medina Cantalejo, referiu que tudo decorreu «dentro de um clima de compreensão, cordialidade e, acima de tudo, respeito».