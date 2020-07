O Elche vai substituir o Fuenlabrada nos play-offs de subida à La Liga, anunciou este domingo a Liga espanhola.

Uma decisão que surge um dia depois de o Fuenlabrada ter confirmado mais 12 casos positivos de covid-19, de um total de 28 no clube.

Na nota, a Liga espanhola agradeceu «o apreço absoluto pela generosidade desportiva demonstrada pelo Fuenlabrada, face à disposição de respeitar a decisão escolhida pela La Liga».

Refira-se que o encontro da última jornada do Fuenlabrada, frente ao Deportivo, foi cancelado. O Elche terminou assim o campeonato com mais um ponto do que o emblema dos arredores de Madrid, mas mais um jogo.