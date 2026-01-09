Golpe de teatro no Coliseum Alfonso Perez, que foi da loucura ao desespero no período de compensação. Depois de Juanmi ter reposto a igualdade ao minuto 90, Jon Aramburu carimbou o triunfo da Real Sociedad na casa do Getafe (2-1) no sexto minuto do período de compensação.

Até aí, o jogo foi equilibrado e teve poucos lances de perigo, mas contou com um grande golo apontado por Brais Méndez, que adiantou os bascos aos 36 minutos com um remate em vólei, à entrada da área, sem hipótese de defesa para David Soria.

Gonçalo Guedes foi titular na Real Sociedad e quase marcou aos 52 minutos, quando fez a bola passar muito perto do poste esquerdo da baliza adversária.

A formação do País Basco parecia ter a situação controlada, mas facilitou em cima do minuto 90, mostrando-se incapaz de resolver um lance aéreo originário num livre batido na linha do meio-campo. A bola acabou por chegar a Juanmi que, com espaço no coração da área adversária, fez o 1-1. Foi o seu primeiro golo pelo Getafe na LaLiga.

As bancadas entravam em erupção, mas essa euforia transformou-se numa desilusão coletiva quando, aos 90+6 minutos, Jon Aramburu fez o 2-1 para a Real Sociedad na sequência de um canto em que a defesa do Getafe, guarda-redes incluído, não ficou isenta de culpas.

A Real Sociedad interrompeu um ciclo de cinco jornadas sem vencer na Liga espanhola e apanhou o adversário desta sexta-feira na tabela classificativa, somando ambos 21 pontos.