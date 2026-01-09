Espanha: golo ao minuto 90+6 carimba regresso às vitórias da Real Sociedad
Getafe tinha feito o 1-1 instantes antes, mas acabou derrotado na 19.ª jornada da Liga espanhola
Golpe de teatro no Coliseum Alfonso Perez, que foi da loucura ao desespero no período de compensação. Depois de Juanmi ter reposto a igualdade ao minuto 90, Jon Aramburu carimbou o triunfo da Real Sociedad na casa do Getafe (2-1) no sexto minuto do período de compensação.
Até aí, o jogo foi equilibrado e teve poucos lances de perigo, mas contou com um grande golo apontado por Brais Méndez, que adiantou os bascos aos 36 minutos com um remate em vólei, à entrada da área, sem hipótese de defesa para David Soria.
Gonçalo Guedes foi titular na Real Sociedad e quase marcou aos 52 minutos, quando fez a bola passar muito perto do poste esquerdo da baliza adversária.
A formação do País Basco parecia ter a situação controlada, mas facilitou em cima do minuto 90, mostrando-se incapaz de resolver um lance aéreo originário num livre batido na linha do meio-campo. A bola acabou por chegar a Juanmi que, com espaço no coração da área adversária, fez o 1-1. Foi o seu primeiro golo pelo Getafe na LaLiga.
As bancadas entravam em erupção, mas essa euforia transformou-se numa desilusão coletiva quando, aos 90+6 minutos, Jon Aramburu fez o 2-1 para a Real Sociedad na sequência de um canto em que a defesa do Getafe, guarda-redes incluído, não ficou isenta de culpas.
A Real Sociedad interrompeu um ciclo de cinco jornadas sem vencer na Liga espanhola e apanhou o adversário desta sexta-feira na tabela classificativa, somando ambos 21 pontos.