Já há data para o arranque da temporada 2021/22 da liga espanhola. Segundo a imprensa espanhola, La Liga arranca no fim-de-semana de 14 e 15 de agosto.

A decisão foi tomada após uma reunião realizada esta quarta-feira entre a Liga e a Federação Espanhola e o sindicato dos jogadores.

O acordo entre as várias partes prevê, além da data de arranque do campeonato, que não haja jogos da liga no fim-de-semana da final da Taça do Rei.